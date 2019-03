PETRÁČEK: Pozor, mluví Zeman

Když Miloš Zeman chce, dokáže leccos. Třeba být vtipný, aniž by sklouzl k aroganci – uchová si míru jedovatosti, jež se cení. Nebo říkat věci, které míří proti politické korektnosti, aniž by budil dojem, že mluví třeba Tomio Okamura. I to se cení. A právě v takovém rozpoložení v pátek promlouval k delegátům sjezdu ČSSD.

Máme-li jeho vzkaz straně označit stručně, pak slovy vstřícný, konstruktivní či opřený o racionalitu. Nikoho osobně neurazil, nepropagoval Rusko ani Čínu, ba slíbil, že v evropských volbách bude volit ČSSD. A přesvědčí-li k témuž manželku, zajistí sociální demokracii dva hlasy. I taková banalita přináší v podání Zemana jistý vzkaz. Ostatně je březen 2019 a mluvit ve stylu Okamury by nepůsobilo moc prozíravě. I proto Zeman spíše chválil: Jana Hamáčka za to, že nedělá hrubé chyby, či celou ČSSD za to, že vstoupila do vlády s ANO.

Zemanův hlavní vzkaz ale nemířil na ČSSD jako celek, nýbrž ne její tradiční křídlo – proti křídlu „městských liberálů“. Ještě před pár lety by to působilo jako projev postkomunistického východu. Teď už ne. Při pohledu na to, jak sociální demokraté u voleb pohořeli nejvíce za sto (Švédsko) či sedmdesát (Německo) let, jak vypadli z establishmentu (Itálie, Francie) či se potácejí na jeho dně (Nizozemsko), je to postup, který zapadá do evropských debat o šancích zavedené levice.

Před třemi lety tak varoval americkou levici filmař Michael Moore, když předpovídal vítězství Donalda Trumpa, a ukázal se jako dobrý prognostik. Podobně Zeman sociální demokracii nabádá: neposilujte radikály tím, že si necháte ukrást zásadní témata jen proto, že se nelíbí městským liberálům.

Zeman vzkázal, že bude volit ČSSD, a to je od něj pocta. Ale není to pocta celé sociální demokracii. Osobně v pátek nikoho neurazil, ale otírá-li se o „reprezentanty dvouprocentních organizací“, je zřejmé, že mluví o ministru zahraničí Petříčkovi. Aby propásl takovou příležitost vrážet klín do ČSSD, to už by snad ani nebyl Miloš Zeman.