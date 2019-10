PETRÁČEK: Spravedlivě na klima. Mají smysl hesla, kterými každý myslí něco jiného?

Visegrádské státy mají cejch opozice ve strukturách EU a něco na tom je. Už z principu. Výraz „demokratický deficit“ nevymysleli konspirátoři. Chová-li se nějaká parta opozičně, je to i opozice proti demokratickému deficitu.

Ale dobře to napsala slovenská prezidentka Čaputová: Visegrádské státy musí hledat spojence, a dokážeme-li být konstruktivní, budou i ostatní více vycházet vstříc našim potřebám. I na tom něco je. A připomnělo se to právě na setkání špiček visegrádských zemí ve středu a ve čtvrtek v Lánech.



Krzysztof Szczerski, mluvčí polského prezidenta, tam hovořil o „spravedlivé klimatické politice“. Je to chytlavý slogan. Výrazy jako spravedlivý, důstojný, hodnotový se teď skloňují ve všech pádech. Jenže abychom získali spojence, musíme používat výrazy obecně srozumitelné. A heslo „spravedlivá klimatická politika“ – není-li doplněno vysvětlujícím aparátem – mezi ně nepatří.

Toho hesla se může chopit každý, ale každý ho chápe jinak. Nechme stranou ty, kdo změnu klimatu a vliv člověka na ni popírají. Uznávají-li jen vlivy přírody, pak slovo spravedlnost pro ně nemá smysl. Je snad příroda spravedlivá? Je spravedlivé, že některé národy žijí v teple a jiné musí topit?

Jenže do celé řady „ale“ se mohou zaplétat i ostatní. Co znamená, když výraz „spravedlivá klimatická politika“ vysloví Němec? Že má být tak ambiciózní a nákladná jako v Německu? Co znamená, řekne-li totéž Němec z Lužice či Polák? Že se má spravedlivě zohledňovat uzavírání uhelných dolů a zaměstnanost? Co znamená, když to řekne Číňan či Ind? Že se má spravedlivě zohledňovat dvě stě let průmyslové revoluce, jakou si k vlastnímu rozvoji a zbohatnutí dopřál Západ?

To vše se musí stále dokola vysvětlovat. Je jasné, že Polsko se brání rychlému uzavírání dolů a Česko obecně deindustrializaci. Je to očekávaná politika opřená o mandát udělený voliči. Jen se nemusí maskovat slovem „spravedlivá“. O spravedlnost tu totiž vůbec nejde.