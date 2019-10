Omezte maso a mléko na školách a v nemocnicích, žádají vědci světové vlády. Mohlo by to zmírnit klimatickou krizi

PRAHA S návrhem na zmírnění klimatické krize přišla skupina více než šedesáti vědců z celého světa. Podle nich by pomohlo, kdyby kuchařky ve školách a nemocnicích strávníkům servírovaly méně masa.

Více než šedesát vědců z jedenácti zemí podepsalo otevřený dopis vyzývající vlády po celém světě ke snížení množství dodávaného masa a mléčných výrobků do škol a nemocnic. „Stopa skleníkových plynů způsobená živočišnými produkty je přibližně desetkrát až stokrát větší než u rostlinných. Snížení nadměrné spotřeby živočišných produktů by výrazně snížilo dopady na životní prostředí,“ stojí v dopisu vědců.

Emise způsobené hospodářskými zvířaty podle webu The Independent v současné době představují 14,5 % celosvětové produkce. Podle názoru vědců navíc s výrobou masa a mléčných výrobků úzce souvisí nutnost vyrábět velké množství krmiva. Vědci dodávají, že je kvůli tomu potřeba dostatek půdy a dochází tak často k odlesňování některých oblastí.

Podle signatářů dopisu není nutné, aby se lidé stali vegetariány nebo vegany. Stačil by posun směrem k požívání zdravé stravy několikrát do týdne.

Celou dopisovou akci zaštiťuje profesor Pete Smith z univerzity ve skotském Aberdeenu, hlavní autor zpráv Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC). „Jíst méně masa a mléčných výrobků v našich stále větších městech je způsob, jak řešit klimatické krize,“ řekl pro The Independent. Mluvčí Greenpeace International Reyes Tiradová dodala, že starostové měst by měli udělat vše, co je v jejich silách, aby „vytvořili zdravou budoucnost pro občany i planetu.“



Tím se začnou řídit například v New Yorku. Všech 1700 veřejných škol z rozhodnutí politiků bude každé pondělí servírovat bezmasá jídla. Podle politiků tak každý týden sní bezmasou stravu více než milion studentů. Ve školách ve francouzském Lille mají vegetariánské jídlo od roku 2014 jednou týdně.