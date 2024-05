Názor

Možná to bude znít divně, ale mám rád pomníky. Jednoduše proto, že když jedu na výlet, dozvím se něco nového. Ale mám je rád i proto, že jsou to připomínky, mementa toho, co minulé generace považovaly za důležité. Co jim stálo za to si připomínat pravidelně. Anebo co strana (ta předlistopadová) chtěla lidem pravidelně připomínat.