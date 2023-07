KOVÁŘOVÁ: Politika není pro křehké blbky. Kňučení je lidu odporné, autorita se pak blíží nule

Názor

Je to složité s těmi ženskými v politice. Rády by velely zemím i armádám, rády by rozhodovaly a udávaly směr, ale nemají na to. Stěžují si, žadoní o kvóty, kňourají, brečí a podávají trestní oznámení. Vyžadují zvláštní zacházení, aby vůbec v konkurenci prorazily.