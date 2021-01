Poslední slovo Jaroslava Veise: Nenech blbce, ať tě dostanou!

23. ledna 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Politickým významům slavnostního uvedení do úřadu 46. amerického prezidenta Joea Bidena, jak se hezky česky překládá slovo inaugurace, se už věnovali povolanější pozorovatelé. Protože jsem se jim nechtěl plést do řemesla, našel jsem si na té události něco, co nekomentovali a neanalyzovali, ač to dost velký význam má, protože to ve washingtonském Kapitolu nebylo. Bylo to v Bílém domě.

Myslím tím dopis, který už od dob Ronalda Reagana nechává americký prezident svému nástupci na psacím stole v Oválné pracovně. Ten, který tam ležel ve středu, byl v pořadí už šestý a vzhledem k vehemenci, s jakou Donald Trump dosud předstíral, že žádný nástupce neexistuje, byl vlastně překvapivý.