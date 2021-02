Poslední slovo Jaroslava Veise: Co balon? Stoupá?

13. února 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Sledování dění na politické scéně lze označit za dobrovolně podstupované utrpení; observační masochismus, dalo by se to nazývat učeně. Nicméně někteří to dělat musejí (to ovšem o sobě tradiční masochisté říkají taky), protože je to jejich profese. Co víc, musejí na ono dění mít názor, což je dostatečný důvod k utrpení ještě většímu.

A pokud ono dění má víc než jedno bolavé místo a očekává se, že na všechna by měl ten chudák mít nějaký názor, je jeho utrpení tak nesnesitelné, že by se dalo na Schmidtově škále bolestivosti žihadel přirovnat k stupni 4, odpovídajícímu bodnutí tropickým mravencem Paraponera clavata.