Poslední slovo Jaroslava Veise: O Sehnalovi aneb Kdyby...

Odehrála se v Česku tento týden taková poněkud eklhaft historka. Jistý Sehnal, šestapadesátiletý macho kypící silou i zdravím, co má svou fotku z jižního i ze severního pólu, majitel kdysi významné, dnes vyčpělé politické značky ODA, zdatný kšeftman, který dokázal státu pronajmout za 50 mega letňanskou halu coby nikdy nevyužitou provizorní nemocnici, zkrátka chlapík, který v tom umí chodit, šlápl zatraceně vedle.

Prosadil si, aby ho v pražské Nemocnici Na Bulovce naočkovali vakcínou proti covidu-19, a to přes zákaz ředitele nemocnice Kvačka. Dokázal to tak, že se vydával za zdravotníka, neboť mu kromě jiných firem patří taky zubní klinika. Poté se hájil tím, že ho vlastně navedli tamní zubaři, neboť se báli, že by je mohl nakazit, a on, protože si uvědomil, jak je nebezpečný, podváděl vlastně ve veřejném zájmu.