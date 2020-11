Poslední slovo Jaroslava Veise: Superhrubá patálie

Existuje mnoho definic politiky. Mám jednu vlastní, i když nevylučuju, že jsem ji někde zaslechl, nejspíš v restauraci, možná dokonce v té, co se jmenuje U Parlamentu, protože je jen pár metrů od Rudolfina, kde kdysi parlament zasedal, a génius loci není jen nějaká pověra.

Ta definice zní takto: politika je soubojem nerozumných, ba úplně blbých myšlenek s rozumem, přičemž rozum bývá zpočátku bit. Základním účelem parlamentu pak není, aby volení zástupci lidu přetvářeli ideje do podoby zákonů, nýbrž aby zabránili nerozumným, ba úplně blbým myšlenkám proniknout skrze dvojici komor do Sbírky zákonů. Ne vždy se to podaří a případ superhrubé mzdy je toho příkladem.