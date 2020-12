Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Zkoušky z lásky

2. prosince 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Připadá mi to absolutně nemožné, ale buď se mi rozbilo vyhledávání, nebo jsem skutečně za těch dvacet dlouhých let, kdy každý (no dobře, skoro každý) týden píšu Poslední slovo, zde ještě nikdy nevyzval ke zrušení Vánoc.

Tudíž je dost dobře možné, že kvůli tomuto mému opomenutí je stále máme, za což se sice hluboce omlouvám, nicméně věřím, že alespoň toto, notně opožděné Slovo bude tím pověstným kamínkem, který strhne lavinu, po níž, a až si prach sedne, stane se prosinec stejně rozumným a šťastným měsícem, jako je třeba srpen... ach srpen, proč není srpen! Kdy zas bude?