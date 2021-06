Poslední slovo Jaroslava Veise: Symbolický modrotisk

Končící týden nám nadělil kromě katastrofických tornád i nástupní kolekci olympijských obleků, v nichž napochodují čeští olympionici na dráhu tokijského stadionu a jejichž smyslem je symbolizovat, že jsme nejen dobří ve sportu, ale i nápadití v tom, co si na sebe oblékáme.

Někdy je ta nápaditost tak ulítlá, že se v celosvětovém boji o pozornost ujme a dostane se do médií, jako se to povedlo třeba gumovým holínkám před devíti lety. Byly modré, ozdobené čárami, inspirovanými obrazem Dvoubarevná fuga samotného Františka Kupky, a čeští olympionici v nich a s deštníky v rukou pochodovali v roce 2012 v Londýně. Prodalo se jich tam během her prý za pět milionů, včetně posledních dvou zbylých, bohužel obou levých, které prý si nějaká Londýňanka koupila jako květináče.