Poslední slovo Jaroslava Veise: Mizerný prezident

Náhoda tomu chtěla, že minulou neděli, zrovna ve chvíli, kdy z televize promlouval na Prima CNN náš prezident Zeman, mi na monitoru počítače svítil úryvek z knížky, kterou právě překládám. Je o jiném prezidentovi, Joeovi Bidenovi, a v tom úryvku se zrovna mluví o dalším prezidentovi, Donaldu Trumpovi. K němu se ten náš rád přirovnával, tedy do té doby, než se ukázalo, že ho Trump do Bílého domu nepozve a nepozve.

No a ten Biden v knížce říká: „Je to až trapné, ale já si myslel, že nenávist se dá úplně přemoci. Nejde to. Jen se skryje. Zaleze si pod kámen, a když jí tam kdokoli s autoritou dodá trochu kyslíku, s řevem se vrátí. Taky jsem si uvědomil, jak moc záleží na tom, co prezident říká, dokonce i mizerný prezident. Jeho slova nás mohou donutit válčit, mohou nám přinést mír, mohou způsobit vzestup nebo pokles trhů. A taky mohou způsobit, že nenávist popadne druhý dech.“