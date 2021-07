Poslední slovo Jaroslava Veise: Týden samé rozpaky

Začalo to v úterý juknutím Jeffa Bezose a posádky jeho létající vyhlídkové kabiny do vesmíru. Je to něco úžasného, důkaz, že konečně můžou do vesmíru letět lidé, kteří nejsou profesionálními astronauty. Nebo že si můžete splnit i šedesát let trvající sen, když mezi nimi je i dvaaosmdesátiletá Wally Funková, ze které se tak na pár dnů stala druhá neslavnější babička světa – hned po Alžbětě II. (věkově, vnoučata slečna Funková nemá).