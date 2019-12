Poslední slovo Jiřího Hanáka: O temné minulosti

21. prosince 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Praha Říká se, že prý ani Bůh vševědoucí neví tři věci: kolik je ženských kongregací, kde berou žebravé řády peníze a co si myslí jezuita. Tento bonmot, či spíš malmot patří sice do hájemství církevního, neváhám však na vrub Vševědoucího připsat i jeho nevědomost, co s Českem.

V tom českém království pravdy a lásky totiž můžeme dnes najít dost podivností, až ohavností, jež připomínají církevní dějiny: dogmatiky, majitele jediné samospasitelné pravdy, volání po (politické) krvi neodsouzeného, jeho podivné trvání na absolutní nevině, závist, boj o prebendy, neschopnost jednoty atd. K tomu pravidelná procesí lidu, organizovaná placenými chvilkově demokratickými apoštoly, slibujícími, že při vytrvalosti se přece jen objeví muž či žena neposkvrněně politicky počatí a učiní konec této vřavě.