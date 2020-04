Poslední slovo Jiřího Hanáka: Pravda starého ovčáka

18. dubna 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

V ovčárně, kam Švejk zapadl za své anabáze, rozvinula se u brambor na loupačku diskuse o situaci. „Lidí bude málo, budou vytlučeni,“ pravil vandrák. Starý ovčák přispěl názorem fundamentálnějším: „Pánbůh už se na to nemoh dívat, jak to všechno zpejchlo. Už ani to skopový maso nechtěli žrát, žrali by jen samý vepřový, drůbež, všechno máslem nebo sádlem maštěný. Voni zas přijdou k sobě, až si budou vařit lebedu…!“

Války, koronavirus ani jiná neštěstí na nás samozřejmě neposílá ani pánbůh, ani komety, posílá si je na sebe lidstvo samo. Zpejchlo totiž, v tom má starý ovčák kus pravdy. Chováme se jako majitelé zeměkoule a počínáme si jako drancující nájemníci, všechno podřizující zdánlivě vlastní všemohoucnosti. Koneckonců i u počátku dnešní virové potopy byla „pejcha“, kdy čínská komunistická vláda by se cítila ponížena, kdyby přiznala včas pravdu, že virus unikl buď z laboratoře, nebo z jejich hygienicky hororových tržišť.