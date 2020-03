Poslední slovo Jiřího Hanáka: Sirény

7. března 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

V čase koronaviru houkají pražské sirény. Není to kvůli té virové potvoře, prý jen zkoušejí jejich funkčnost. Děje se tak už několik let každou první středu v měsíci. Jenže jak má člověk poznat, kdy je to jen na zkoušku a kdy je to naostro? A je-li to naostro, co má člověk dělat? Sebrat saky paky a do krytů, ale jakých? Byly, ale už nejsou. Takže jen jakési zvukomalebné nafukování, že jsme připraveni na kdeco? Sirény ovšem připraveny jsou, ale to je tak asi všechno.

Už jen dosud malý nálet koronaviru na Česko potvrdil, že jsme připraveni na všechno, pokud ovšem oním slovem „všechno“ chápeme nic. Příslušní orgánové vydávají zmateční příkazy a doporučení, v nichž by se ani dialektický čert nevyznal. Světový pohár v biatlonu v Novém Městě musí být bez diváků, Matějská pouť však diváky může mít bez omezení. Vládní, bezpečnostní a zdravotní kapacity doporučují, nebo přikazují? Čert to vem, pouze pětitisícová divácká shromáždění.