Poslední slovo Jiřího Hanáka: Vyhledávači

Slovo investigovat znamená vyšetřovat či vyhledávat podstatné neplechy, které ukryty by mohly ohrožovat svobodu společnosti. Na Západě patří takoví novináři k elitě branže. Zaměstnavatelé jim dávají dost času a prostoru, aby mohli své poznatky před zveřejněním prohloubit a obrnit.

S takovými drobnostmi, jako je ověřování faktů, se ovšem rychlá rota českých investigativců nedá zdržovat.

Už je to několik měsíců, co objevila, že premiér Babiš hodlá zničit právní stát a najal si k tomu ministryni spravedlnosti paní Benešovou. A že prvním činem bude odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. I dodali toto střelivo chvilkovým demokratům pana Mináře a už to na statisícových manifestacích hučelo. Čas běžel, nedělo se nic ani poté, co Pavel Zeman zrušil verdikt osvobozující premiéra z případu Čapího hnízda. No a co? Na řadu přišlo triumfální vysvětlení: Kdybychom nedemonstrovali, Babiš by to udělal! Velmi správně! Kdyby měla babička kolečka, byl by to autobus!