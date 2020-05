Praha Ve středu mě probudila esemeska. Lekla jsem se – bylo už po půl deváté a já měla pocit, že jsem zaspala. Ne že bych někam spěchala, schůzku jsem měla domluvenou až na odpoledne, ale jsem zvyklá vstávat dřív. S mírně provinilým pocitem jsem si přečetla, co mi napsal kamarád: „Dovolím si připomenout, že dnes je mezinárodní den optimismu… takže s úsměvem…“

Do úsměvu mi zrovna nebylo a pod sprchou jsem si vyčítala, že jsem tak dlouho spala. No, dlouho… vlastně jsem nespala dlouho. Zalezla jsem do postele kolem půlnoci notně otrávená a přemýšlela jsem, čím si osladit usínání. A vzpomněla jsem si, že mám pro takový případ připravenou pradávnou knížku Jiřího Kratochvila – to je můj oblíbený autor.