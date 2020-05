26. května 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Praha Ministryně financí Schillerová byla přistižena. Neumí dost dobře anglicky. Přistihování politiků je novinářská disciplína, která vyžaduje dávku bezostyšnosti. Ta je ceněná, protože se jejím prostřednictvím občas dozvídáme věci, které je dobře vědět – nebo které aspoň pobaví. Je to ovšem tak trochu chůze po provaze. Stačí málo, a uklouznete. Nikoliv snad do propasti, ale do trapnosti, což není o moc lepší.

