Většinu z nás to překvapilo. Vážně se může stát, že v Praze šlápnete na dlažební kostku vyrobenou z židovského náhrobku? Takové věci se přece nedělají, ničit náhrobky a šlapat po nich!

No, nedělají, ale jak se ukázalo, dělaly. A kupodivu ne proto, že by tak kázala některá z totalitních mocí, ale proto, že se to ve druhé polovině minulého století bralo trochu jinak. Kde nebyli k náhrobkům pečovatelé, nebyly ani skrupule.