30. května 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Praha Kdybych mohl za třicet let psát dějiny české politiky v čase od zhroucení vlády dominy premiéra ODS přes ztitěrnění sociální demokracie až po současnou studenou válku mezi vítězem voleb a opozicí, nazval bych to zásnubami mezi arogancí a hloupostí. Perličkou by byly dvě události posledních dnů.

Poslední slovo Jiřího Hanáka: Dluh Evropská unie se snaží dát dohromady 750 miliard eur na restart členských zemí. Bitva jako u Solferina. Bohaté země už nechtějí z vlastních poplatníků dělat serpenízky na povel a odmítají dar, souhlasí však s ručením za půjčku na finančních trzích. Chudé země žádají opak. A nade vším otázka, komu z onoho pytle nejvíce. Logicky: těm nejpostiženějším!