Poslední slovo Petrušky Šustrové: Přežijí nevládky?

Doneslo se ke mně, že se státní úředníci v souvislosti s původně nepředpokládanými obrovskými výdaji, souvisejícími s epidemií koronaviru, rozhodli hledat, kde ušetřit. A našli! Našli desítky nevládních organizací, kterým se dá napříště odebrat státní podpora. Nevládky přece nevydělávají, nekyne z nich zisk ani k tomu nejsou určeny, a tudíž nejsou okem pragmatika, který nezná nic než čísla, zisk a výdělek, k ničemu.

Tento pohled vůbec nesdílím, nemyslím si, že jsme dostali život jen proto, abychom vydělávali a utráceli peníze. Na světě existují věci, které pokládám za důležitější, než mít každých pár let co nejnovější auto – sdílím názor, že to nejcennější, totiž hodnoty, přesahující konzum, se za peníze koupit nedá.