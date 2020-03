Poslední slovo Petrušky Šustrové: Jak se mám

V nastalé karanténě mi volají různí lidé, aby se mě zeptali, jak se mám, a jistě nejsem jediná, otázkou „Jak se máš?“ začíná skoro každý druhý telefonní hovor. Je sice pravda, že jsme zvyklí telefonovat, když potřebujeme něco vyřídit – teď najednou ale cítíme potřebu volat „jen tak“, zvlášť těm starším, aby si nepřipadali osamělí. Osamělá si nepřipadám – sama také občas někomu zavolám, i když zrovna nic konkrétního nechci.

Ve srovnání s drtivou většinou ostatních důchodců jsem na tom dobře, léta jsem zvyklá sedět den co den u počítače a překládat a na tom karanténa pochopitelně nemá co měnit. Nepříjemné je, že se nemůžu vypravit do knihovny, abych si dohledala přesné citace nebo si prostě půjčila knížku, na kterou mě upozornil text, jejž zrovna překládám, a kterou bych si ráda přečetla. Pokládám to za odklad, jsem pevně přesvědčená, že se knihovny zase jednou otevřou, takže si vždycky jenom postěžuju Davídkovi, že si budu pomalu muset začít psát, co budu potřebovat, až to půjde.