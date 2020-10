Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Infodemické slovo

V rozhovoru se zmocněncem pro vědu a zdravotnictví Ondřejem Slabým jsem se dočetl, že u nás už probíhá řada výzkumů týkajících se covidu a některé z nich například přes Technologickou agenturu České republiky v programu ÉTA, což mě pochopitelně zaujalo, protože ÉTA je program týkající se humanitních a společenských věd a taky umění.

Všem je známo, jak rychle se do výzkumu pandemie vrhli čeští vědci v oboru medicíny a zdravotnických technologií, ale co naši humanitní vědci a kulturologové? Podíval jsem se do seznamu třiatřiceti vybraných projektů čtvrté soutěže (je vyhlášená už pátá, ale v té měly přihlášky uzávěrku teprve minulý týden), na jaké výzkumy se to můžeme těšit.