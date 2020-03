Poslední slovo Petrušky Šustrové: U soudu

V úterý jsem byla svědčit u soudu. Byla jsem tam dlouho, od devíti do půl druhé. Většinu času jsem proseděla na chodbě, protože páni advokáti si přáli, aby jim soud přečetl protokol z předchozího jednání, které si prý nepamatovali, a ten měl třiadvacet stránek. Jak jsem pochopila později, byla to součást taktiky zdržovat a zdržovat.

Byla jsem svědkyní v trestní věci, vedené proti třem někdejším estébáckým „hlavounům“, kteří zřejmě byli zapojeni do neblahé akce Asanace, podle mého skromného názoru ji řídili. Není to první proces ve věci akce Asanace a nebudu psát, co si myslím o tom, že se nezákonnosti, které ten estébácký podnik provázely na přelomu 70. a 80. let, dostávají před soud nyní – snad jen poznamenám, že to není vina soudu. Není ani vina soudu, že se procesy tak nekonečně vlečou: advokáti obžalovaných si dávají záležet, aby se vlekly.