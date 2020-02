Poslední slovo Petrušky Šustrové: Ombudsman

21. února 2020 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

PRAHA Nedlouho poté, co byl do funkce ombudsmana zvolen Stanislav Křeček, poznamenal k tomu jeden ze známých komentátorů mimo jiné toto: „Anna Šabatová… Petr Uhl… disidenti… to už je pryč.“ Poděsilo mě to snad ještě víc než samotná volba. Ten člověk, kterého si vážím a jehož názory respektuji, byť s ním občas v tom či onom nesouhlasím, tedy pokládá úsilí o dodržování lidských práv za něco, z čeho už naše společnost „vyrostla“, co má za sebou?

Musím to vysvětlit. Samozřejmě si nemyslím, že funkci ombudsmana nebo jakoukoli jinou funkci mají zastávat jen lidé, kteří za minulého režimu usilovali o dodržování lidských práv. Vidím i to, že už houfně odcházejí, je to přirozené, čas je neúprosný. Ale děsí mě, že by s nimi měl odcházet i étos! Nic takového ani nepozoruji, za desítky let od pádu komunismu vznikla spousta nevládních organizací, pro něž je úsilí o dodržování lidských práv tak či onak náplní činnosti.