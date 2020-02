Poslední slovo Radky Kvačkové: Na půl huby

18. února 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Ten film se mi fakt líbil. Silný příběh, charismatický hrdina, přímo sálající atmosféra, dobře a vkusně režírovaný sex, pravdiví herci. Jen škoda, že nevím, co si povídali. Přitom to bylo určitě zajímavé. Marek Epstein, který psal k televiznímu filmu Veterán scénář, totiž dialogy umí. Nepochybně to bylo taky důležité. Vždycky bývá důležité, co postavy říkají, jelikož se tím děj posouvá dopředu.

S moderními českými filmy mám v posledních letech určitý problém. Dlouho jsem si myslela, že je chyba na mojí straně. Nejspíš začínám špatně slyšet, připouštěla jsem a jen občas se zeptala mladších vedle sebe: Nevíš, co říkal(a)? Zvláštní, skoro nikdy nevěděli. A pak mi kolegové v práci vysvětlili: To je přece známá věc, že moderním českým filmům není rozumět. Myslí si, že za to může režisér.