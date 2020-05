Poslední slovo Petrušky Šustrové: Kniha jako e-kniha?

15. května 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Praha Dostala jsem před lety pod stromeček čtečku a byla jsem z toho trochu v rozpacích. Copak může tahle tabulka nahradit knížku? Papír, vůně, tisk, obrázky, obracení stránek, to všechno, co jsem od dětství milovala? Přesto jsem čtečku nezastrčila do skříňky hluboko za spodní prádlo, ale zkusila jsem, jak ta nová věc funguje. (Přiznávám, že se dárkyně zachovala poněkud nevhodně a nedala mi čtečku „prázdnou“, pár knížek už v ní bylo.)

A brzy jsem vynález, tehdy ještě poměrně nový, ocenila. Především na cestách. Je to setsakra rozdíl, má-li člověk s sebou vláčet tlustospis, nebo malou tabulku, která skoro nic neváží a do níž se tlustospisů vejde víc, než člověk stačí přečíst na sebedelší cestě.