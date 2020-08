Poslední slovo Jiřího Vanýska: Pohovor

26. srpna 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Moje dcera se vrátila z práce opět pozdě. Měli mnoho uchazečů o místo a pohovory se protáhly. Byl jsem mrzutý kvůli vnučce, která se nemohla maminky dočkat. Nechtěl jsem téma pozdního příchodu rozvíjet, a proto jsem se zeptal, na co se uchazečů ptají. Nikdy jsem u pohovoru nebyl, jen před stranickou komisí, která měla za úkol vyhodit mě z televize. Ale to už je dávno. Zuzka se pousmála a položila mi otázku: „Kolik je v New Yorku ladičů pian?“

Nebyl to vtip, který mě měl umlčet, ale jedna z oblíbených otázek při personálních pohovorech. Pokud uchazeč řekne, nevím, v hudbě se nevyznám, v New Yorku jsem nebyl, anebo řekne nevím a mlčí, tak je to špatně. Správné je pořád mluvit a snažit se dobrat postupu, jak by se dané číslo dalo vypočítat.