27. srpna 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Jak to tak vypadá, v Istanbulu je málo mešit. Nebo také ne. V každém případě stojí i v návalu událostí a zpráv z letošního léta za povšimnutí, že poté, co se mešitou stala Hagia Sofia, byla na mešitu přeměněna i méně známá, ale o to krásnější Chora.

Poslední slovo Karla Olivy: Česká stopa Není to nic nového pod sluncem. Istanbulské křesťanské chrámy byly přeměněny na mešity už jednou, v 15. století. Ostatně zase jiné chrámy byly přeměněny na křesťanské kostely (Panteon v Římě nebo řecký chrám v Syrakusách například).