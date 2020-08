Poslední slovo Petrušky Šustrové: Smutné srpny

21. srpna 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Jedenadvacátý srpen je asi pro každého z mé generace nerozlučně spjat s rokem 1968, s vpádem vojsk Varšavské smlouvy, s potlačením pražského jara a následnou normalizací. Trochu mě překvapilo, když jsem se dozvěděla, že tohle datum nic neříká příslušníkům mladší generace, ale to je běžná (a naivní) reakce staršího člověka, který si automaticky myslí, že to, co je z historie veledůležité pro něj, je důležité i pro ostatní.

Marně jsem však vzpomínala, kdy jsme se ve škole učili o 23. srpnu, nevydolovala jsem z paměti zhola nic. Důležitost tohoto data – nikoli z roku 1968, ale z roku 1939 – jsem odhalila až podstatně později než ve školním věku. Nemohu na to přísahat, protože se opravdu nepamatuji, ale mám silný dojem, že jsme se ve škole o paktu Molotov–Ribbentrop prostě neučili. Ale možná jsem zrovna byla nemocná, někde za školou nebo jsem si zase četla pod lavicí něco, co mě bavilo víc.