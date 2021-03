Poslední slovo Karla Olivy: Plán

11. března 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Praha Doboví prorežimní básníci (z nichž se občas stali pozdější protirežimní disidenti) tvořívali básnické opusy ve stylu „Pětiletka, pětiletka, pětiletý plán, každý z nás se musí snažit, by byl překonán“. To už je – včetně těch pětiletek – naštěstí za námi. Tedy s výjimkou pětiletky zhmotnělé do mladé ženy, která je spolu s dalšími postavami – alegoriemi živlů, ctností a svobodných umění – ve formě sgrafita vyobrazena na fasádě míčovny Pražského hradu.

Poslední slovo Karla Olivy: Výročí Všechny tyto alegorie jsou doprovázeny latinskými popisky toho, co představují – až na tu pětiletku, což mne mrzí, neboť se tak nepoučím, jak takový pojem v jazyce Cicerona, Caesara a Ovidia zní.