Kdybyste tak třeba v anglické konverzaci na sebe prozradili, že máte „twenty fingers“, dostali byste se do podezření, že jste zrůdička…) Čísla deset, sto, tisíc... proto pokládáme za význačná, a to mimo jiné i v počítání délek časových úseků. Tak například dnes je desáté výtýdení „speciální vojenské operace vojsk Ruské federace na Ukrajině“. (Pevně doufám, že zůstane při tom výtýdení a že to Rusáci nedotáhnou až do výročí.)