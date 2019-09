Poslední slovo Ondřeje Neffa: Svoboda na kravatě

Padl jsem náhodou na webovou stránku pražského magistrátu Praha.eu, na sekci oznámených veřejných shromáždění. Poradí vám tu, jak oznámit veřejné shromáždění, je tu i poučení o příslušné zákonné novele a dozvídám se zde, že od prvního ledna 2009, tedy už víc než deset let, je zakázáno po celou dobu shromáždění zakrývat obličej pod pokutou patnácti tisíc korun a že to může být i důvod k rozpuštění shromáždění.

Součástí stránky je i seznam aktuálně oznámených shromáždění, aktualizován byl v pátek, a je to wordový dokument o šesti stranách, sahá až do února 2020. Pak je tu i přehled zakázaných veřejných shromáždění. Ten je jednostránkový a obsahuje jedinou větu: V současné době není vydáno žádné rozhodnutí o zákazu shromáždění. Tak to asi nebude s tou naší demokracií zas tak moc nahnuté, třebaže hrozivé zprávy a prognózy se na nás sypou ze všech stran.