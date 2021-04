16. dubna 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Poslechla jsem si v rozhlase před nějakou dobou rozhovor s Tomášem Petříčkem, který byl v té době ještě ministrem zahraničí. Mluvil o tom, jak by si představoval budoucnost sociální demokracie – a musím říct, že se mi to líbilo. Sice jsem žádnou levicovou stranu nikdy v životě nevolila, ale jsem přesvědčená, že právě sociální demokracie by na politické scéně být měla.

Poslední slovo Petrušky Šustrové: Plané útěchy Kdo jiný by měl hájit zájmy těch sociálně slabých? Také jsem v této souvislosti mnohdy měla na české sociální demokraty vztek: jak mohli připustit ty obludné exekuce? V době, kdy narůstaly jako obludný vřed, byli přece u moci! Jak je možné, že se mezi nimi nenašel nikdo, kdo by na tu hrůzu upozornil?