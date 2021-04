Poslední slovo Petrušky Šustrové: Plané útěchy

Praha Postěžovala jsem si našim kočkám, že už mám trochu strach pustit si rádio nebo televizi: dá se totiž předpokládat, že na nás vybafne covid v nejrůznějších podobách. Nechtěla jsem ale vypadat ufňukaně, a tak jsem je začala utěšovat (jako kdyby si stěžovaly ony – jim je přitom celý covid pochopitelně úplně fuk). Je jaro, přijde léto, všechno bude příjemnější, očkuje se, pandemická omezení tu nebudou navěky… prostě v létě to bude lepší a vydrželi jsme už hodně ledasjakých ošklivých věcí.

Kočky mě pozorovaly s potutelnými úsměvy, a nakonec Chaluha pravila: „Jen se moc netěš, pak zas přijde volební kampaň.“ Mé pracně vybudované útěchy se sesypaly. Kampaň samozřejmě přijde – a je horší poslouchat o covidu, nebo o tom, co na nás strany chystají? Vždyť to bude totéž v bleděmodrém! Ale aspoň mi to odvedlo myšlenky od nekonečného covidu k jiným podobně nekonečným tématům.