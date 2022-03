Poslední slovo Petrušky Šustrové: Nová Charta

Protože jsem o žádném vzniku Charty 2022 nevěděla, překvapilo mě to a začala jsem pátrat na internetu. Nebylo to nic složitého, na tiskovou konferenci k této věci odkazuje hned několik adres.

Shlédla jsem tedy tiskovou konferenci – trvalo to víc než hodinu a půl –, ale moc moudrá jsem z toho nebyla. Měla jsem dojem, že lidé, kteří tam vystupovali, nechtěli jasně říct, o co jim vlastně jde. Mluvili o potlačování lidských práv a o tom, jak v naší zemi zaniká demokracie, ale nějak neříkali, v čem se to projevuje. Nebo jsem to nepochopila. Z různých narážek jsem usoudila, že jim jde o omezení, která minulá a dnešní vláda zaváděla v souvislosti s covidem. A cenzura, pokud jsem správně rozuměla, se měla vztahovat k tomu, že do médií nemají přístup zastánci jiného než „oficiálního“ názoru.