Poslední slovo Petrušky Šustrové: O počasí

Ty chceš psát o počasí? zeptal se přezíravě Davídek. Vyskočil si k tomu přede mne na stůl, položil se na bříško, přehodil tlapku přes tlapku a vůbec se tvářil, že chce zapříst zásadní rozhovor. „Jo, chci. To je jako špatně?“ otázala jsem se co možná výhrůžně. Nemám totiž ráda, když mi někdo klade otázky, na které neumím dobře odpovědět, tak jsem se ho snažila odradit.

Kocourek se nedal: „A nezdá se ti, že je spousta zajímavějších věcí?“ Taky jsem se nedala: „Jako třeba co?“ Musím na vysvětlenou dodat, že jsme oba informováni přibližně stejně: rádio za poslední rok snad nemá věrnější posluchače, je puštěné od rána do večera. Pravda ovšem je, že jsem se už dávno naučila klidně si pracovat a vnímat jen různá klíčová slova – to, co mě nezajímá, mi jen šumí kolem uší. Ale Davídek zase valnou část dne prospí, a ze spaní samozřejmě rádio neposlouchá.