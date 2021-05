Poslední slovo Petrušky Šustrové: Co si myslí?

Už několik dnů mě zaměstnávají úvahy, co si asi tak myslí běloruský prezident Alexandr Lukašenko. Napřed jsem soudila, že má pravdu moje kamarádka, která s úžasem prohlásila: „Von si snad myslí, že může všechno!“

Ano, vypadalo to tak – donutit cizí letadlo, aby přistálo v Minsku a odvést dva pasažéry do vězení, to je nepochybně projev neuvěřitelné drzosti a sebejistoty. Normálně se tomu říká únos, letecké pirátství nebo – jak správně řekl polský premiér Morawiecki a mnozí to po něm opakovali – mezinárodní terorismus. Něco takového nemohlo mezinárodní společenství nechat bez reakce. Letadla se už Bělorusku vyhýbají, běloruská Belavia nemůže létat do řady měst.