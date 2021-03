Poslední slovo Petrušky Šustrové: ‚Problémy‘ překladu

19. března 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Tak jsem se dočetla, že básně Amandy Gormanové (to je ta, co recitovala letos při lednové inauguraci nového amerického prezidenta Bidena) nebude do holandštiny překládat Marieke Lucas Rijneveldová, protože na rozdíl od autorky není černoška a není „nonbinary“ (význam toho slova jsem neznala, musela jsem si to najít – je to „spektrum genderových identit, které nejsou výlučně ženské ani mužské“). Na nějakou dobu mě to vyvedlo z míry – nepřehání to dnešní svět s tím, kam zachází v „politické korektnosti“?

Poslední slovo Petrušky Šustrové: Podněty z minulosti Chvíli jsem si s tou představou hrála – co všechno z knížek, které jsem překládala, bych nemohla překládat v takovém světě, jaký by ta „korektnost“ ráda nastolila? Nejspíš žádné autory, ale jen autorky, nejsem přece muž. Podívala jsem se do knihovny – no, moc autorek jsem nepřekládala, spíš ty mužské. A to by jako napříště nemělo jít? Uklidnilo mě, že si vlastně ve svém věku nemusím dělat žádné zvláštní starosti o to, zda najdu práci, ono to bude chvíli trvat, než se tak silná dávka „korektnosti“ prosadí. Pokud se vůbec prosadí.