Minulý týden jsem se probudila a na okenní římse ležela tlustá vrstva sněhu. A z nebe se snášely další a další vločky. S mírnou nostalgií jsem si vzpomněla na časy, kdy spousta z nás dělala domovníky, protože lepší práce jsme podle režimu nebyli hodni.

Patřilo k tomu, že člověk musel mít do sedmi hodin ráno uklizený chodník před „svými“ domy. Většina z těch tehdejších domovníků už nežije, ale ještě si stačili užít let, ba desítek let režimu nového, v němž se mohli uplatňovat podle toho, co znali a uměli. A režim se změnil natolik, že ani dnešní domovníci a domovnice nemusejí v zimě večer s obavami vyhlížet z okna, zda nepadá sníh.