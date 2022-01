Poslední slovo Petrušky Šustrové: Záplava slov

Stejně jasné také bylo, že nemám dost času, abych si ze záznamu poslechla všechno, co ve sněmovně říkali. No co, můžu si to přece přečíst. Přiznám rovnou, že jsem to nedokázala. Tolik slov… A docela by mě zajímalo, jestli to někdo z voličů dokázal vyslechnout nebo přečíst: i v hospodě, kde se lidé ledasjak posilují a komentují to, co slyší, by to byl zcela mimořádný výkon. Ale doma? Sám? Leda snad ten, kdo to má vepsáno v profesi, tedy politický komentátor. Skutečně mu nezávidím.