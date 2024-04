Myslíte na to, co všechno je ještě třeba udělat, co všechno hrozí vašim nejbližším, kam to všechno spěje a tak. Časem už byste se rádi v klidu vyspali a hledáte způsoby, jak myšlení vypínat. Jste si jisti, že se toho dá nějak dosáhnout, jelikož jste obklopeni lidmi, kteří to evidentně dokážou, (asi to s myšlením nepřehnali), jenže se ukazuje, že musíte myslet za ně. Tím hůř.