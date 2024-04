Užuž odcházím, když si všimnu tlusté knihy s názvem „Volá Moskva“. Byly doby, kdy bych se něčemu takovému štítivě vyhnula, teď mne ale zaujal podtitul „Paměti zahraničního zpravodaje“. Skot Angus Roxburgh, který strávil v Rusku s malými přestávkami přes dvacet let, je vydal v roce 2017 a já byla zvědavá, jestli v nich najdu aspoň náznak předpovědi nebo vysvětlení toho, co pět let nato nasměrovalo svět na válečnou stezku. Ve skutečnosti jsem našla víc.