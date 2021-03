Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Pevný bod

Jedna věc, kterou jsem si byl v mládí zcela jist, byla, že nikdy nebudu starý. Že nikdy nebudu mladé obtěžovat historkami, jak jiný (čti: lepší) byl svět za mého dětství, co my jsme všichni museli a oni už nemusí, že mi v žádném případě neujede vlak populární kultury a já budu – pořád s prstem na tepu doby – sdílet se svými potomky to nejlepší a nejnovější, co nám svět umění dopřává.

No a teď na YouTubu koukám na Grammy, na hlavní číslo tohoto slavnostního hudebního večera vysílaného na CBS, při kterém Cardi B a Megan Thee Stallion dovádějí na obří posteli a sténají „Yeah, you fucking with some wet-ass pussy! Bring a bucket and a mop for this wet-ass pussy!“, s vláhou ve svém wet-ass oku vzpomínám na Rolling Stones na Strahově a mám chuť pronášet moudra jako „je to hudba, nebo pornografie? Asi hudba, kdyby to bylo porno, tak nebudou oblečený.“