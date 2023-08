Vítejte na Nezápadě. V bloku BRICS udává krok a směr Čína, ne chudší Rusko

Jeho zásady shrnul Fidel Castro: patřil k nim boj proti kolonialismu, neokolonialismu, všem formám agrese, okupace či hegemonie, proti politice velmocí a bloků.

To, co teď vzniká kolem skupiny BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika), se liší. Ta parta se vymezuje vůči Západu, ale ne vůči Východu. Místo odporu k politice bloků zakládá blok vlastní, protizápadní. Ale pozor, je to blok dominovaný Čínou, nikoliv Ruskem – to je v pozici slabšího, chudšího, juniorního partnera. Zhruba toto lze říci po summitu zemí BRICS, který včera skončil v Johannesburgu.