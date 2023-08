Město pro lidi, nebo pro auta? Politici udělají lépe, když zrealizují rozestavěné a navržené stavby

Praha žije v současnosti chystaným pokusem, jak do problematiky vstoupit. Její historické centrum má být zpoplatněno. Výši poplatku známe, má dosáhnout dvou set korun za den. Je to hodně, nebo málo při dnešní čtyřicetikorunové ceně benzinu? Za ty peníze nepořídíte v restauraci oběd. Větší nejasnost je ale kolem otázky, co všechno bude do zpoplatněné zóny zahrnuto.

Bod nula dopravní situace

Mluvilo se o celé Praze 1, tedy o rozsáhlé oblasti od Hradu přes Vltavu až po Hlavní nádraží. Těžko soudit, zda ke korekci došlo po panické odezvě projektu, dnes to vypadá na uzávěru komunikací v bezprostřední blízkosti řeky. Což jsou ostatně ulice, kudy poučený řidič vedený pudem sebezáchovy stejně nejezdí.

Jako pražský pamětník i dlouholetý automobilista sleduji vývoj protichůdných jevů. Takzvané zklidnění dopravy je slogan, slýchaný dávno před převratem, v době, kdy počet provozovaných automobilů byl z dnešního hlediska minimální. Nikdy ale nebyl žádný bod nula, odkdy se dopravní situace takzvaně řešila.