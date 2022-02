O pivaři Karlovi a jeho abstinenční cestě za štěstím

Organizaci Suchej únor se podařilo to, co málokomu: stejnojmenný název jejich kampaně (letos jubilejní desátý ročník) si začal žít svým vlastním životem. Hlavně tedy přídavné jméno „suchej“. Mám několik kamarádů a známých, kteří „suší“ jiný měsíc (někteří aniž by věděli o existenci organizace).

Pro moje zamyšlení ale není nejdůležitější, jestli abstinujeme v únoru či květnu. Ani to, zda se dobrovolně omezíme na měsíc, čtrnáct dní nebo čtvrt roku (osobně tak činím od začátku tohoto roku). Suchej únor mě zajímá z hlediska psychologie nebo, chcete-li, osobního rozvoje. Abych byla konkrétní, představte si následující situaci: pan Karel rád pije pivo. Karlovi kamarádi taky rádi pijí pivo. A pití piva je v jeho zemi - České republice - naprosto běžnou záležitostí. Nedávno se však rozhodl, že chutný zrzavý nápoj na nějakou dobu vysadí. Co mu to přinese?

Schopnost říct NE

Ano, říkat NE je obtížné. Obzvlášť v situacích, kdy všichni očekávají ANO. Když budete chvíli brouzdat po internetu, dozvíte se, že speciálně na toto téma existují kurzy. Karel si ho ale může krásně vyzkoušet v praxi. První víkend si možná ještě na přímou konfrontaci nebude věřit, a tak se z pravidelného hospodského posezení omluví. Příště ale už dorazí. „Hoši, dneska piju nealko,“ prohlásí. Přátelé ho budou přemlouvat, pak si z něj možná chvíli dělat legraci. Karel se ale dopředu obrní trpělivostí a nenechá se zviklat. Příště už jeho abstinenci budou brát jako samozřejmost. Karla zvládnutý úkol povzbudí a zkusí být asertivnější i v práci a doma - díky pár odmítnutím si ušetří nervy, čas a předejde některým problémům, které vznikají tím, že neřekneme NE dost brzy.

Víra ve vlastní vůli

Lidí, na které by se mohl Karel opravdu stoprocentně spolehnout, není zase tak moc. Asi tolik, co prstů na jedné ruce. Může mezi ně počítat sebe? Možná vám ta otázka zní banálně, ale sám sebe přece člověk zklamává neustále! Jistě, jsou věci, které se dají špatně ovlivnit. Karlovi je třicet, rocková hvězda ani vrcholový sportovec už z něj nebude. Na psaní nemá nadání a nemá hudební sluch. Že ale bude plnit úkoly, které si sám dá, to ovlivnit může. Suchým únorem to začne, pokračovat se dá čímkoliv. Třeba studiem francouzštiny a rekvalifikačním kurzem účetnictví.

Sebepoznání

Karel už zjistil, že přestože žádné silvestrovské předsevzetí ještě splnit nedokázal, jeho vůle přece jen určitou sílu má. To ale není všechno, co se o sobě dozvěděl. Změna životního stylu a režimu nám vždy umožní podívat se na věci filozofické, ale i každodenní trochu jiným pohledem. Když s kamarády seděl střízlivý, zjistil Karel, že do hospody vlastně až tak často chodit nepotřebuje. Rozhovory se totiž celkem opakovaly, a vtipy nebyly až tak vtipné, jak si doposud myslel. A navíc si na zmíněném kurzu účetnictví našel holku. To ona přišla s nápadem, že spolu budou chodit na francouzštinu.

Tak co myslíte, milí spoluobčané (nejen) z desítky? Nestojí to za to zkusit?