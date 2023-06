Před šetřením má mít přednost aktivita. Vládní balíček místo rozvoje povede k útlumu

Vše je založeno na mylné domněnce o samospasitelnosti šetření. Toto zbožštěné hypertrofované „šetření“ je proti naší přirozenosti. Přirozenou reakcí na nedostatek prostředků u lidí je snaha zvýšit své příjmy, změnit zaměstnání, vyvinout novou aktivitu, pořídit si přivýdělek, brigádu. To samozřejmě nevylučuje paralelní šetření na zbytečnostech, pokud je ovšem dotyčný vůbec má. Přednost má mít aktivita, kreativita, píle, úsilí. To jsou západní hodnoty, ne pasivní šetření odpovídající spíš mentalitě východní.

Podobnou filozofií by se měly řídit i státy. Mají podněcovat aktivitu, vytvářet příznivé podnikatelské prostředí, zlepšovat podmínky pro pracovní zapojení obecně a například pro ženy po mateřské zvlášť a v neposlední řadě zlepšovat výběr daní. To všechno naše vláda nedělá a jde přesně opačným směrem. Jak by se dnes hodilo každoročně 100 miliard korun, o které se stát připravil při rušení superhrubé mzdy! A zrušení EET byla už jen pomstychtivá hloupost vládní koalice. V ní excelovali bohužel lidovci. Nejdřív EET s Babišem zavedli, pak ji zrušili.

Vláda zřejmě vůbec netuší, co je to vytvářet pozitivní očekávání – jak v ekonomice, tak ve společnosti obecně a například v pronatalitní politice speciálně. Místo aby přispěla k vytváření dobré nálady, zcela neomylně se jí podařilo nastolit náladu blbou. Vláda, která má reálnou představu, jak situaci řešit, která nemusí vypouštět pokusné balonky, která efektivně a včas řeší problémy v energetice, ví, jak snížit inflaci, vláda, u které lidé vidí, že si ví rady, taková vláda vytváří podnikatelský optimismus a dobrou náladu ve společnosti.

Když se chce, tak to jde

U tzv. penzijní reformy mě především fascinuje jedna věc: vláda ví, jaká bude demografická situace v roce 2050, tedy za více než jednu generaci. Vláda jen pasivně reaguje na nakreslenou demografickou křivku, která vychází z jednoho základního omylu: totiž že víme, jak se budou lidé chovat, jaké budou mít hodnoty, co budou preferovat, jaký životní styl upřednostní, jaké pohromy nebo příznivé okolnosti nás čekají.

Vůbec se nekalkuluje s imigrací, přitom vše nasvědčuje tomu, že Evropu čeká její další vlna. Holedbali jsme se, že jsme nepodlehli evropským kvótám na imigranty a že jsme od nich naši zemi uchránili. Přitom za posledních deset let se nepozorovaně zvýšil podíl jenom pracujících imigrantů u nás z 200 tisíc na 800 tisíc, tedy čtyřikrát! Kde je ta jistota, co bude za více než jednu generaci?

Kvůli tomu se bude vnucovat povinný tzv. druhý pilíř, což je povinné spoření do fondů, kde si přijde k slušnému výdělku management, ale nedobrovolní střádalové budou vystaveni riziku zpronevěry, chybných podnikatelských záměrů, mylné strategie, rozplynutí v celosvětových korporacích přes přímé zlodějny až po znehodnocení inflací. Bude stát pojišťovat tato rizika? A bude na to mít? Měl by, když to lidem vnutí. To všechno proto, že někdo nechce zvednout pojištění, aby se nezapsal negativně v očích svých nejbohatších voličů.

Jak to, že nejsou všechny síly, vynalézavost a prostředky nasazeny na zvýšení porodnosti a jen se fatalisticky (a nepravdivě) straší, že v roce 2050 bude jeden pracující živit jednoho důchodce? Jak je možné, že Husák dokázal dobově podmíněnými prostředky zvednout porodnost a dnešní vláda si neví rady? V každé době existují prostředky, jak to dokázat. Začít se musí od toho, že se chce. Když se chce, způsob se najde.

Vládní kroky povedou k celkovému útlumu hospodářství a společnosti, ne k jejich rozvoji. Blbá nálada se nebude překonávat snadno.

Autor je bývalý poslanec KDU-ČSL