Příští rok by měly nastat lepší časy, přislíbil Fiala | foto: ČTK

Názor

Česká politická scéna už měsíc žije neuvěřitelnými příběhy souvisejícími s Podnikatelskou družstevní záložnou (PDZ), kde premiér Petr Fiala koupil podíl a pak do ní vložil 950 tisíc korun, ale ve svých majetkových přiznáních tuto skutečnost podle svých slov zapomněl uvést. Předseda ODS tvrdí, že z této úložky za více než pět let (od června 2015 až do listopadu 2020) neměl nic. Přičemž jiní klienti záložny naopak tvrdí, že si ji vybrali právě proto, že zde dostali o dvě procenta více, než dávaly ostatní finanční ústavy.